‘Spaccate’ a Perugia, arrestati in due

Un 41enne tunisino ed un 40enne spagnolo. Sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Perugia in seguito alle ‘spaccate’ a danno di alcuni esercizi commerciali: manette scattate in flagranza per – in concorso – furto aggravato, ricettazione e, nel caso del cittadino nordafricano, resistenza a pubblico ufficiale.

Bloccati

Alla luce – spiega in una nota la questura – di una «recrudescenza di episodi di furto aggravato ai danni di esercizi commerciali commessi di recente in questo capoluogo, con la citata modalità, veniva predisposto un mirato servizio di polizia giudiziaria, da parte della locale squadra Mobile, finalizzato a identificare gli autori dei predetti reati predatori». Venerdì sera il blitz decisivo in seguito ad ulteriore furto a danno di un supermercato di Ellera: i due sono stati bloccati a bordo di una Suzuki, già provento di furto e segnalata nei giorni scorsi. Era utilizzata come ‘ariete’ per infrangere le vetrate. Il tunisino ha provato ad andare in fuga, ma il tentativo non è andato a buon fine. Un agente di polizia ne è uscito con lesioni guaribili in sette giorni.

In manette

A chiudere il cerchio la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza che documentavano le varie fasi dell’azione dei due. Recuperato materiale per circa 4 mila euro, più la Suzuki. I due uomini si trovano ora nel carcere di Capanne a disposizione dell’autorità giudiziaria.