Un 63enne di Terni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato giovedì sera dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni per detenzione di droga a fini di spaccio.

Il controllo è scattato nella zona industriale di Collescipoli, dove i militari hanno intensificato i controlli anche a seguito di alcune segnalazioni da parte di residenti nell’area in questione. Due le persone fermate, dopo che si erano scambiate rapidamente qualcosa. Si trattava di un 54enne, che aveva appena acquistato una dose di cocaina, e il 63enne che aveva con sé altri 6 grammi della stessa sostanza, 4 di hashish e un bilancino di precisione.

Quest’ultimo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di droga a fini di spaccio e per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope: positivo al precursone salivare, si è infatti rifiutato di effettuare ulteriori accertamenti. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente di guida. Il cliente 54enne è stato invece segnalato in prefettura come assuntore.