Spacciatore a Cospea: i domiciliari non bastano e va in carcere

La polizia di Stato di Terni, nella giornata di giovedì, ha eseguito tre arresti disposti dalla procura di Terni e dall’ufficio di sorveglianza di Spoleto. Il primo riguarda un 25enne egiziano che deve scontare oltre tre anni di reclusione per reati di droga. Il giovane, già noto per il coinvolgimento nell’operazione antidroga Gotham del 2018, è stato arrestato dagli agenti della squadra Mobile su ordine della procura ternana. Il secondo arresto è quello di un 49enne italiano a cui l’ufficio di sorveglianza ha sospeso la misura a cui era sottoposto, disponendo la traduzione in carcere. La terza persona arrestata è un cittadino marocchino che lo scorso ottobre era stato trovato con quantità importanti di cocaina e hashish nella zona di Cospea, sua base di spaccio. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Terni in ragione della condotta tenuta durante il periodo trascorso ai domiciliari.

