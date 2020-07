Spaccio di droga, nove arresti a Terni

Nove arresti – sei custodie in carcere e tre ai domiciliari – per un totale di dodici persone indagate per traffico e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Sono i numeri dell’indagine antidroga – incentrata su un’articolata organizzazione in grado di gestire e smerciare eroina, cocaina e hashish – messa in campo dai carabinieri del comando provinciale di Terni, in particolare dai militari del Nucleo investigativo, e coordinata dalla procura di Terni attraverso il procuratore capo Alberto Liguori e il sostituto Matthias Viggiano. Gli arrestati, su ordine del gip Simona Tordelli, sono cinque cittadini stranieri e quattro italiani. Diverse delle attività investigative si sono concentrate su episodi di spaccio avvenuti all’interno di parchi di Terni come quelli de Le Grazie, Lungonera, parco Rosselli e altre aree verdi. I dettagli dell’operazione saranno al centro della conferenza stampa convocata per le ore 11.30 di mercoledì mattina presso il comando provinciale dell’Arma di Terni.

