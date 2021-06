Spara ai piccioni dalla finestra di casa: denunciato un 78enne

Si è spaventata mentre percorreva in bicicletta piazza Matteotti, a Città di Castello, perché aveva sentito un colpo d’arma da fuoco e, al contempo, visto un piccione morto cadere davanti a lei. Il motivo era semplice: c’era un 78enne che dall’interno di un appartamento gli aveva sparato. L’anziano è stato denunciato con contestuale ritiro delle armi a sua disposizione. Numerosi i reati contestati.

La scoperta

La donna ha attirato l’attenzione della polizia di Stato per riferire ciò che aveva vissuto. Gli agenti hanno attivato le ricerche individuando a stretto giro l’edifico del centro storico da dove era stato sparato il colpo: il 78enne ha ammesso di averlo fatto partire – aveva una carabina calibro 9 – perché infastidito dal volatile. Ha quindi consegnato spontaneamente l’arma e, successivamente, è stato scoperto che deteneva illecitamente sei cartucce a palla. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per uccisione di animali, lancio pericolose di cose, esplosioni pericolose e omessa denuncia di munizionamento. Sequestrata la carabina, il bossolo e le cartucce, più il ritiro cautelare di tutte le armi e munizioni di cui era in possesso: con questo gesto – specifica la polizia – ha dimostrato di non essere più in possesso dei requisiti richiesti per la detenzione di armi e munizioni.