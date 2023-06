Spara dalla finestra a 15enne con una carabina

Lesioni aggravate. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà un 36enne di Perugia: ha esploso alcuni colpi con una carabina ad aria compressa dalla propria abitazione in direzione dei passanti.

Il pericolo

Ci ha pensato l’Arma a fermarlo. L’uomo ha colpito un 15enne perugino al braccio mentre era a bordo del proprio scooter ed i carabinieri ci hanno messo poco ad individuarlo: aveva con sé una carabina calibro 5.5mm di libera vendita, due scatole di munizioni, un mirino laser ed uno ottico. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo ora è finito nei guai. La vittima è stata medicata al Santa Maria della Misericordia e giudicata guaribile in 10 giorni.