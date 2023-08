Spara per ‘abituare’ i suoi tre cuccioli ai cacciatori: denunciato

La segnalazione è arrivata di mattina, erano le 10 circa, alla sala operativa della questura di Perugia: «In zona via Settevalli c’è un uomo con una pistola». Per questo gli agenti della squadra Volante si sono portati sul posto e, dopo aver percorso una strada sterrata, hanno notato un’auto ferma con a bordo un soggetto. Dopo averlo avvicinato con tutte le cautele del caso, si sono resi conto che corrispondeva in pieno all’uomo descritto nella segnalazione: un 64enne italiano che, sul sedile anteriore dell’auto, aveva una valigetta con dentro una pistola scacciacani, calibro 380 e con il tappo rosso. A terra c’erano invece tre bossoli esplosi mentre insieme alla pistola gli agenti hanno trovato anche una scatola con 15 proiettili a salve e un paio di cuffie antirumore. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo si è giustificato dicendo che voleva abituare agli spari i suoi cuccioli di cane – che si trovavano in un recinto lì vicino – per prepararli ad affrontare la stagione venatoria, per non spaventarsi di fronte ai colpi di fucile dei cacciatori. Per questo ha esploso tre colpi lungo la strada ma quella condotta ha creato apprensione fra i residenti della zona e per questo il 64enne è stato denunciato per procurato allarme ed esplosioni pericolose.

