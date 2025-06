Grave episodio nella prima serata di giovedì – poco prima delle ore 20 – nei pressi di un bar di Verna di Umbertide (Perugia), in via Nestore, al confine fra i comuni di Umbertide e Città di Castello. Secondo quanto riferisce in prima battuta ‘Il Corriere dell’Umbria‘, due persone sono rimaste ferite e quindi trasportate in ospedale a seguito di una sparatoria. Un uomo è grave ed è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva con riserva di prognosi. Il secondo ferito, anche lui di sesso maschile ma meno grave del primo, si trova all’ospedale Usl1 di Città di Castello.

I colpi sarebbero partiti da un’autovettura con a bordo due soggetti, che subito dopo hanno fatto perdere le proprie tracce. Sempre secondo quanto riportato, il fatto sarebbe connesso ad un regolamento di conti per vicende di droga e spaccio. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, le forze dell’ordine per le indagni del caso: in particolare gli agenti del commissariato di Città di Castello che, acquisiti i primi elementi, stanno dando la caccia ai due soggetti fuggiti in auto dopo i numerosi spari. Gli autori della sparatoria, come i due feriti, potrebbero essere originari dell’est Europa. In aggiornamento