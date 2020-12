Spari a San Giovanni, denunciato venezuelano

Gli spari sono stati sentiti da diversi residenti del quartiere San Giovanni a Terni: era sabato sera, intorno alle 22.30, e la polizia di Stato – squadra Volante – si è subito portata sul posto, in via Palestro, per accertare cosa stesse accadendo. Lì gli agenti della questura hanno trovato un soggetto – un uomo di origini venezuelane di circa 30 anni – in possesso della pistola con cui aveva appena fatto fuoco. Fortunatamente si trattava di una pistola ‘scacciacani’ ma ciò non gli ha evitato una denuncia a piede libero per ‘accensioni ed esplosioni pericolose’. Fra l’altro la scorsa estate lo stesso soggetto aveva messo in atto una condotta analoga, anche quella finita all’attenzione della questura.

