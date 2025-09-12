La polizia di Stato di Città di Castello, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla procura di Perugia, ha rintracciato e denunciato un 21enne, una 18enne e quattro minorenni per danneggiamento, lesioni personali aggravate, percosse, violenza privata e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I fatti – vittime altri sei giovani – sono avvenuti lo scorso 2 agosto a Trestina (Città di Castello).

«Nello specifico – spiega una nota della questura di Perugia – a seguito di chiamata al 112, la Volante era intervenuta in via Lambruschini dove era stata segnalata una violenta aggressione da parte di un gruppo di giovani ai danni di alcuni coetanei, posta in essere anche mediante il lancio di pietre e l’uso di spranghe, bastoni e bottiglie». «Giunti sul posto – si legge ancora – i poliziotti avevano constatato che i protagonisti si erano tutti allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo dell’evento, però, risultavano evidenti i segni dell’aggressione: gli agenti avevano rinvenuto pietre, cocci di bottiglia e fazzoletti con tracce di sangue»

Grazie all’audizione dei testimoni, alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alla querela di alcune delle vittime, i poliziotti sono riusciti a ricostruire quanto accaduto. «Si è appurato – spiega la polizia di Stato – che durante una festa nella frazione di Trestina, una delle vittime era stata raggiunta da un gruppo di giovani, capeggiati dal 21enne e da uno dei minori i quali, dopo averla insultata e minacciata, l’avevano violentemente percossa con calci e pugni su tutto il corpo. Nell’occorso, solo grazie all’intervento di un amico la vittima era riuscita a fuggire e a scappare via in auto, evitando il peggio».

«In seguito – prosegue la nota – la vittima e i suoi amici erano stati nuovamente raggiunti dal 21enne e dal gruppo, i quali, armati di spranghe, bastoni, bottiglie e pietre, avevano costretto le vittime contro una staccionata, ingaggiando una sassaiola che, oltre ad colpire i giovani, aveva anche danneggiato le vetrine di alcuni esercizi commerciali della zona. A seguito del violento episodio, le vittime hanno riportato le lesioni personali, la più grave giudicata guaribile in 15 giorni». Gli agenti del commissariato di Città di Castello sono riusciti così a risalire all’identità dei presunti aggressori, tutti denunciati. Uno ci loro – il 21enne – è risultato gravato da precedenti di polizia e condannato alla permanenza domiciliare.