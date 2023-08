Speleologa salvata in Campania: l’Umbria in azione con Fabio

C’è anche un po’ di Umbria nel salvataggio andato a buon fine della speleologa 25enne, infortunata e rimasta bloccata a circa 130 metri di profondità nella grotta del Falco, sui monti degli Alburni (Corleto Monforte, Salerno). Fabio Capulli, infermiere della rianimazione dell’ospedale di Foligno, nonché sanitario del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria, ha infatti partecipato alle operazioni di soccorso insieme un medico di Roma, entrambi specializzati negli interventi di soccorso in grotta. Ciò – informa la Usl Umbria 2 – grazie anche alla disponibilità di chi lo ha sostituito in servizio a Foligno: il coordinatore infermieristico della rianimazione Emanuele Stinchi ed i colleghi impegnati in reparto nel turno notturno. La speleologa è stata visitata, stabilizzata e poi recuperata e riportata in superficie dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico.

Condividi questo articolo su