Spello: aggredisce figlio e nuora per l’eredità e spara. Denunciato 74enne

Un 74enne di nazionalità italiana, residente a Spello, è stato denunciato per minaccia aggravata dai carabinieri del Nor di Foligno. L’intervento dei militari è scattato presso l’abitazione dell’uomo a seguito di una lite fra lo stesso e i propri familiari, residenti in un altro comune, per questioni legate alla suddivisione di un lascito ereditario. Il 74enne ha prima aggredito fisicamente il figlio e poi ha esploso verso di lui un colpo di pistola. I militari hanno accertato che l’arma era una ‘scacciacani’ calibro 8 mm, con canna ostruita ma priva del tappo rosso. «L’esplosione del colpo – spiega una nota dell’Arma – ha causato un grande spavento al figlio ed alla propria coniuge presente alla discussione, oltre al fatto che entrambi sono dovuti ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale di Foligno, riportando lievi lesioni». A conclusione dell’intervento, pistola e munizioni sono state sequestrate e l’uomo denunciato alla procura di Spoleto.

