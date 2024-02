Spento il rogo alla Novaplast di Torgiano: al via gli accertamenti

LE FOTO

Aggiornamento: incendio spento – Poco prima delle ore 16 è terminato l’intervento di spegnimento dei vigili del fuoco. Le squadre del 115 restano sul posto per la bonifica della zona dove è divampato il rogo, con il coordinamento del funzionario di guardia. Sul posto si sono anche i carabinieri e personale Arpa Umbria e Usl1 per gli accertamenti sanitari e ambientali.

Un incendio è divampato dal primo pomeriggio di venerdì in un’azienda di Torgiano (Perugia), in località Ferriera, che produce celle frigorifere: la Novaplast. Sul posto si sono portate quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia con autobotti, autoscala e carro schiuma. Numerose le chiamate giunte al 115 in ragione del fatto che il fumo nero e denso alzatosi dal capannone dell’azienda è ben visibile dalla vicina superstrada E45 e da alcuni chilometri di distanza dal luogo dell’incendio. Sul posto anche le forze dell’ordine – polizia di Stato e carabinieri – e gli operatori del 118 che avrebbero soccorso un dipendente rimasto lievemente intossicato, assistendolo sul posto senza necessità di trasporto in ospedale. Le fiamme avrebbero riguardato l’area del magazzino.