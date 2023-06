Spento il rogo del capannone Gradassi. In arrivo l’ordinanza ambientale del sindaco

Articolo in aggiornamento

Aggiornamento mercoledì 21 giugno, ore 9.15 – Il punto dei vigili del fuoco

L’intervento di spegnimento dei vigili del fuoco di Perugia si è concluso alle ore 00.30. Sono quattro i mezzi pesanti dell’azienda andati distrutti e si conferma che nessuna persona è rimasta coinvolta nell’accaduto. Al lavoro anche il Niat (Nucleo investigativo antincendio territoriale) per determinare le cause dell’accaduto, oltre ad un secondo funzionario di guardia dei vigili del fuoco.

Aggiornamento mercoledì 21 giugno, ore 00.04 – Il sindaco Pierotti: «Ordinanza in arrivo»

«Rispondo alla domanda ricorrente di queste ultime tre ore – scrove il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, via social -. Non c’è stato nessun ferito, fortunatamente l’azienda era chiusa e nessuna persona era all’interno. In questo momento gli esperti di Usl e Arpa sono in laboratorio ad esaminare i dati sulla qualità dell’aria. Domani mattina (mercoledì, ndR), in base ai risultati degli esami, emetterò apposita ordinanza. In via precauzionale abbiamo già allertato l’asilo nido presente a pochi metri che domani dovrà restare chiuso e con ogni probabilità tutte le attività circostanti dovranno far verificare e sanificare i loro sistemi di ventilazione forzata. Domani potrò essere più preciso. Un grazie di cuore ai vigili del fuoco, sono stati straordinari».

La notizia

Un violento incendio, anticipato da alcuni forti boati, ha interessato nella prima serata di martedì un capannone industriale dell’azienda Calcestruzzi Gradassi, nella zona fra Ellera e San Mariano di Corciano, a poca distanza dal centro commerciale Quasar. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. A prendere fuoco sarebbe stato il capannone utilizzato come rimessa per i mezzi aziendali (almeno tre quelli andati distrutti). Non risulterebbero persone coinvolte nell’accaduto. Sul posto anche le forze dell’ordine ed i tecnici di Arpa Umbria. La densa nube nera alzatasi dal rogo è stata a lungo visibile da chilometri di distanza. «In attesa di sapere – scrive via social il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti – se dovrò emettere ordinanze per la salute pubblica, chiedo a tutti i cittadini soprattutto di Ellera, Chiugiana e San Mariano di tenere le finestre chiuse. Siamo sul posto insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine a monitorare la situazione».

