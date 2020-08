Sperlonga, minaccia con katana: residente a Terni denunciato

Ha visto una lite in corso tra un 21enne ed un 23enne ed è intervenuto tirando fuori una katana custodita illegalmente – non dichiarata – nel portabagagli dell’auto. Protagonista della vicenda, andata in scena a Sperlonga, è un 39enne residente a Terni ma di origine campana: per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per minacce e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Tutto è nato da una lite, poi degenerata.

La lite

Un primo intervento è stato effettuato dalla polizia Locale, quindi l’arrivo dei militari per far luce sull’accaduto (andato in scena nella serata di lunedì): il 39enne ha utilizzato l’arma bianca per minacciare e, al termine dell’attività investigativa dell’Arma, per tutti è scattato il deferimento. Per il 23enne del posto l’accusa è anche di lesioni personali e calunnia.