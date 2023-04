Spoleto: 54enne muore precipitando dal balcone di casa

Dramma a Spoleto, nella frazione di San Nicolò. Nella mattinata di sabato un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita dopo essere precipitato, per cause presumibilmente accidentali, dal balcone della propria abitazione dove viveva da solo. A far scattare l’allarme è stata l’assenza dal lavoro, oltre al fatto che non rispondeva al telefono: i colleghi e i familiari del 54enne si sono attivati e hanno fatto la tragica scoperta nel cortile dell’abitazione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe caduto dal primo piano, con conseguenze purtroppo fatali. L’accaduto è finito all’attenzione della procura della Repubblica di Spoleto e dei carabinieri che lavorano per ricostruire ogni dettaglio della tragica vicenda che si sarebbe consumata in un arco temporale compreso fra la serata di venerdì e la mattinata di sabato.

Condividi questo articolo su