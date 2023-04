Spoleto: 54enne muore precipitando dal parapetto delle scale

Dramma a Spoleto, nella frazione di San Nicolò. Nella mattinata di sabato un uomo di 54 anni, Simone Cardinali, è stato trovato senza vita dopo essere precipitato, per cause presumibilmente accidentali, dalle scale esterne alla propria abitazione – un volo di circa 6 metri – dove viveva da solo. A far scattare l’allarme è stata l’assenza dal lavoro – operava per la Stella d’Italia che svolge anche funzioni di pubblica assistenza – oltre al fatto che non rispondeva al telefono. I colleghi e i familiari del 54enne – gli zii vivono al piano terra dell’edificio ma non si erano accorti di nulla – si sono attivati e hanno fatto la tragica scoperta nel cortile dell’abitazione. Secondo quanto ricostruito, il 54enne, con indosso il pigiama, sarebbe caduto di schiena da un’altezza di circa sei metri, forse nel tentativo di chiudere una persiana. Fatali purtroppo le conseguenze dell’impatto con il suolo. L’accaduto è finito all’attenzione della procura della Repubblica di Spoleto e dei carabinieri che lavorano per ricostruire ogni dettaglio della tragica vicenda che si sarebbe consumata diverse ore prima del ritrovamento, probabilmente nella serata di venerdì.

Condividi questo articolo su