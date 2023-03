Spoleto: 70enne morto al pronto soccorso. La Usl2 dà la sua versione

L’azienda sanitaria Usl Umbria 2, attraverso una nota a firma del direttore generale Massimo De Fino, prova a fare chiarezza circa la morte di un 70enne, avvenuta nei giorni scorsi all’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero nell’edizione di giovedì mattina, l’uomo era stato trasportato dal 118 al pronto soccorso di Spoleto con dolori al torace e gli era stato diagnosticato un infarto ‘non grave’ in corso. Da qui – stante l’assenza di un cardiologo h24 presso l’ospedale Usl2 di Spoleto – la richiesta di trasferimento presso il nosocomio Usl2 di Foligno. Richiesta non accolta – secondo quanto riportato dal quotidiano – sia per la ‘non gravità’ del caso che per il numero di pazienti in corso di trattamento, in quel momento, al ‘San Giovanni Battista’ di Foligno. La notizia della morte del 70enne, secondo le modalità riportate, ha innescato reazioni a catena. Su tutte quelle della politica, in particolar modo la parte che ritiene la sanità spoletina penalizzata dalle decisioni assunte nel tempo dalla giunta Tesei – e dall’assessore alla sanità Coletto – e che punta il dito contro l’integrazione dei due ospedali Usl2 – Spoleto e Foligno – che rischia di sguarnire un territorio da alcuni servizi ritenuti essenziali.

La Usl Umbria 2 spiega

Così la Usl Umbria 2 – e il suo dg Massimo De Fino – ricostruiscono l’accaduto precisando che «è stata attivata una indagine interna per verificare quanto accaduto il giorno 23 febbraio 2023. Al momento – osserva l’azienda sanitaria Umbria 2 – non vi è stato alcun interessamento della magistratura da parte dei familiari, almeno a quanto risulta, e comunque da una prima sommaria indagine il paziente è giunto al pronto soccorso di Spoleto per riferito dolore toracico/epigastrico da quattro giorni. Il personale del 118 sin dal primo momento, su ambulanza, ha praticato un primo ECG che non ha diagnosticato alcun infarto in atto. Durante la permanenza è stato preso in carico dal cardiologo presente a Spoleto fino alle ore 22 che ha effettuato tutti gli esami di rito, negativi, e il paziente è stato monitorato di seguito e consultati sia i cardiologi di Foligno che la UTIC dell’azienda ospedaliera di Terni, in seguito ad aumento ‘aspecifico’ della troponina, che valutando l’ECG hanno stabilito che non vi era indicazione a ricovero urgente presso reparto specialistico».

La Regione: «Indagine interna»

In una nota la Regione fa sapere che «in merito alla notizia diffusa dagli organi di stampa di una persona deceduta la scorsa settimana all’ospedale di Spoleto – si legge -, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha chiesto ai vertici regionali della sanità di attivare tutte le forme di indagine interna previste dalla legge al fine di ricostruire celermente quanto accaduto ed individuare eventuali responsabilità e, nel caso di accertate inadempienze, adottare immediatamente i provvedimenti conseguenti».