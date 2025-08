di Giovanni Cardarello

Sembra un secolo, ma sono ‘solo’ cinque anni. Sembra un tempo lontano e assurdo eppure i suoi cascami economici e sociali sono ancora presenti nella carne viva del Paese. Parliamo dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e agli strumenti necessari alla sua sconfitta. E, in particolare, delle – in un certo periodo – introvabile e costosissime mascherine per ripararsi dal contagio.

Mascherine che, fra il 2020 e il 2022, erano arrivate a costare anche 7 euro l’una, mascherine che sono finite al centro di diversi scandali e di cui si è fatto un super approvvigionamento. Mascherine che, al 2025, spesso sono scadute e inutilizzabili. E per questo generano casi paradossali.

Il più recente lo riporta il quotidiano ‘Il Messaggero Umbria‘ che, in un articolo a firma Ilaria Bosi, dà conto di quanto accade a Spoleto: ben 780 scatoloni di mascherine sanitarie destinate alle scuole degli istituti comprensivi Spoleto 1 e Spoleto 2 finiranno al macero. «La merce – scrive ‘Il Messaggero‘ – deve essere smaltita perché gli spazi che la custodiscono (alcuni edifici scolastici sottoposti a ristrutturazione e i container della Regione situati nell’area ex Protezione civile di San Nicolò) vanno liberati».

Un danno che, ai prezzi attuali, è stimato in circa 2 mila euro ma che, se rapportato ai prezzi dell’esordio della pandemia, è quantificabile in cifre ben oltre le centinaia di migliaia di euro. Ma al danno di dover smaltire materiale un tempo prezioso e ora scaduto, si aggiunge la beffa. I costi di smaltimento, infatti, dovrà sostenerli il Comune di Spoleto nella misura di 1.500 euro, Iva compresa, come si legge nella determinazione dirigenziale che assegna l’attività ad una ditta specializzata di Castel Ritaldi. Attività che, peraltro, andrà svolta con urgenza, non oltre l’11 agosto, per esigenze inderogabili della Protezione civile. E il cerchio del danno e della beffa si chiude alla perfezione.