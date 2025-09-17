Umbria ancora protagonista ad ‘Affari Tuoi’, il celebre game show di Rai Uno condotto da Stefano De Martino. Nella puntata andata in onda mercoledì sera, a rappresentare Spoleto c’era Leonardo Pepe, giovane infermiere accompagnato dal papà Luigi. Entrambi grandi tifosi dell’Inter, hanno affrontato il gioco con entusiasmo e spirito positivo.

Leonardo ha iniziato la sua partita con il pacco numero 13, che in seguito ha deciso di cambiare con il numero 9 su proposta del ‘dottore’. Una scelta che si è rivelata significativa: nel pacco originario erano infatti contenuti solo 200 euro.

Il percorso è proseguito tra colpi di scena ed emozioni, fino ad arrivare a un finale con in gioco quattro possibilità: 0 euro, il pacco ‘Gennarino’, 15 mila o 200 mila euro. A quel punto il ‘dottore’ ha offerto a Leonardo 25 mila euro.

Dopo un discorso intenso e sentito, l’infermiere umbro ha deciso di accettare l’offerta: «Questa è una bella cifra e per guadagnarla e metterla da parte ci vuole molto tempo. Mi piace giocare, però sono cresciuto con l’idea che a volte chi si accontenta gode. Nella vita ho fatto il militare, il servizio civile, tanti sacrifici per realizzarmi. Ora sono felicemente un infermiere e già essere qui è una vittoria. Sono contento, ringrazio e accetto l’offerta».

Leonardo ha lasciato il programma con un sorriso amaro – nel suo pacco ci sarebbero stati 200 mila euro – un ricordo speciale e 25 mila euro che rappresentano non solo una vincita, ma anche il coronamento di un percorso di vita fatto di impegno e soddisfazioni.