Giovanni Cardarello

Non c’è pace per l’Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto ed i servizi ambulatoriali ad esso connessi. Un ospedale che serve una città di 36.000 abitanti (la quinta più grande dell’Umbria) più una serie di comuni del circondario come Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Giano dell’Umbria, Monteleone di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera che sommano altre 11.000 anime.

Un nosocomio che, dall’esordio della pandemia da coronavirus covid-19, ha subìto una serie di tagli (su tutti la chiusura del Punto nascita). Un nosocomio che, ad un anno dal cambio di colore politico dell’amministrazione regionale, che sul potenziamento dell’ospedale di Spoleto ha spinto molto, ancora non riesce a ripartire come atteso e previsto. Anzi.

Basti pensare al nuovo tema che si è aperto in questi giorni. Un tema sollevato dal consigliere comunale di Obiettivo Comune, Sergio Grifoni, membro apicale dell’Avis Spoleto e candidato sindaco nel 2022 sconfitto al ballottaggio, da Andrea Sisti.

L’allarme riguarda il Centro trasfusionale dell’ospedale che la Usl 2 intende chiudere il lunedì per «carenza di personale». Ma non solo. Come paventa lo stesso Grifoni all’edizione oggi in edicola del Messaggero Umbria «Il Centro trasfusionale ora chiude un giorno, fra un po’ di mesi diventeranno due e poi sparirà il servizio».

Un servizio che finora è stato operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 20, e con la presenza del personale, mentre il lunedì mattina, più altri tre giorni alla settimana, svolge anche consulenza Sit, ImmunoTrasfusionale «per terapia marziale e trasfusioni di sangue ed emocomponenti programmate e per consulenza trasfusionale per talassoterapia».

Un servizio a tutto tondo quindi, che dall’anno della sua inaugurazione, il 2016, è sempre stato molto utilizzato e apprezzato dai cittadini. Ma i temi all’ordine del giorno per l’ospedale di Spoleto non finiscono qui. La notizia della riduzione dell’attività del Centro trasfusionale, infatti, arriva proprio all’indomani del confronto tra una delegazione di associazioni e comitati per la difesa della Sanità pubblica e il direttore generale della Usl Umbria 2 Roberto Noto. Sul tavolo i soliti annosi temi.

Sul tavolo del confronto la riapertura del già citato Punto nascita, la vicenda Terzo Polo ospedaliero (l’integrazione tra ospedali di Spoleto e Foligno), il cronoprogramma per la riapertura di alcuni servizi e non da ultimo il dimensionamento del personale.

Confronto che le associazioni definiscono senza mezzi termini «deludente». Sui temi posti, spiegano, è «tutto fermo con la scusa del piano sociosanitario regionale, ma c’è il rischio concreto che a quella scadenza si arriverà senza essere nelle condizioni di cambiare niente. Le grandi novità che ci vengono annunciate sono in realtà pannicelli caldi, che niente hanno a che vedere con la svolta che auspicavamo».

Una delusione che spinge comitati e associazioni a chiedere un nuovo confronto con la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, un incontro decisivo per evitare di mettere in opera nuove proteste.

Presidente di Regione che, nel frattempo, ha avallato la scelta di prorogare di 6 mesi “a partire dal 10 novembre l’incarico al dottor Alessandro Spaziani di direttore facente funzioni della struttura complessa di Chirurgia generale” e la firma della “convenzione con la Usl Umbria 1” per attivare la collaborazione del dottor Nando Scarpelli”.

Scarpelli è un ematologo, dirigente medico a Spoleto, «rientrato a pieno servizio dopo la parentesi di direttore sanitario aziendale», professionista molto stimato e di grande competenza, per prestare “attività di consulenza nei poliambulatori di Piazzale Europa, a Perugia per un totale di 4 ore settimanali”. La convenzione sarà attiva fino al 31 dicembre 2025