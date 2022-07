Spoleto, anziano in stato confusionale soccorso dalla polizia

Era disorientato, in stato confusionale e vagava nei pressi della strada statale 395. Gli agenti della polizia di Stato di Spoleto, dopo aver ricevuto segnalazione, hanno raggiunto l’anziano uomo – un italiano di 82 anni – e gli hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. L’uomo, però, non è riuscito a fornire una risposta chiara agli agenti mostrando subito evidenti difficoltà. Considerata l’ora – erano le 13 – e il caldo torrido, temendo si potesse trattare di un colpo di calore, i poliziotti hanno richiesto subito l’intervento del 118. Il personale sanitario, sopraggiunto poco dopo, ha accompagnato l’82enne all’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

