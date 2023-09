Paura in centro a Spoleto nella serata di sabato. Alle 20 un incendio ha coinvolto un appartamento e sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco con tre mezzi: recuperata e soccorsa una persona che in quel momento si trovava nell’edificio. È stata consegnata agli operatori sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i carabinieri per la ricostruzione di ciò che è accaduto e capire le cause del rogo.

