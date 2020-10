Intervento nella tarda mattinata di sabato per i vigili del fuoco di Spoleto e il Sasu in località Fogliano, all’altezza di Crocemarroggia. I soccorsi sono scattati per aiutare un cacciatore infortunatosi in seguito ad una caduta: sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e l’elisoccorso Icaro con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere ed un tecnico.

