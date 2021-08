Lavoro per i vigili del fuoco di Spoleto nella notte tra sabato e domenica in località Terraia. Il 115 è entrato in azione alle 2 per un incendio che si è sviluppato in una cascina abbandonata e nel vicino campo, dove c’è un serbatoio gpl interrato: le fiamme hanno danneggiato il gruppo valvolare e di conseguenza si è registrata fuoriuscita di gas. Alle 7, dopo cinque ore, la squadra è ancora sul posto in attesa che si esaurisca. Non c’è alcuna persona coinvolta.

Condividi questo articolo su