Spoleto: ‘colpo’ alla gioielleria Tomasini Francia. I proprietari si affacciano e vengono minacciati

Articolo in aggiornamento

Banditi in azione, nella notte fra lunedì e martedì, nella gioielleria Tomasini Francia di Spoleto, situata nel centralissimo corso Garibaldi. Secondo quanto riporta il sito web del TgrUmbria, i malviventi hanno prima rimosso le sbarre esterne antisfondamento dell’attività, poi sono entrati in retromarcia con un’auto, sfondando la vetrina e impossessandosi della preziosa merce presente nel negozio. Il bottino sarebbe ingente. Il furto è avvenuto intorno alle 2 di notte, sotto casa dei proprietari della gioielleria che hanno dato l’allarme e che, quando si sono affacciati dalla finestra per capire cosa stesse accadendo, sono stati minacciati dalla banda che gli ha intimato di rientrare in casa. Dopo il ‘colpo’ i malviventi, almeno quattro e tutti a volto coperto, sono riusciti a fuggire.

Professionisti del crimine

Sarebbero due le auto entrate in azione: la prima, una Fiat Punto rubata nella periferia di Spoleto, sarebbe stata utilizzata per sfondare le vetrine dopo essere stata lanciata a velocità sostenuta contro di esse. Con il secondo mezzo, anche questo presumibilmente rubato, una volta afferrato il bottino i ladri sono invece fuggiti, seminando i carabinieri per pochi attimi. In un video registrato da un residente, ora al vaglio dei militari dell’Arma, sarebbe inoltre stato ripreso il colpo durato in totale neanche 5 minuti.