Spoleto, donne in gravidanza e genitori con bimbi piccoli: nuove aree di sosta

Nuove aree di sosta per donne in gravidanza e genitori con bimbi fino a due anni, sale il numero a Spoleto. Firmata una specifica ordinanza dalla comandante della polizia Locale, Alessandra Pirro, dopo le decisioni assunte dall’esecutivo Sisti l’11 aprile.

Nuova regolamentazione

Novità per l’area interna di via San Carlo davanti l’ingresso degli uffici comunali e del consultorio della Usl Umbria 2: «Qui la sosta sarà a tempo (60 minuti) dalle ore 8 alle 20, con obbligo di esposizione dell’ora di arrivo. Nella stessa area, nel lato destro compreso tra i due cancelli, sono stati previsti due stalli riservati a portatori di handicap (obbligo di esposizione del contrassegno), mentre gli ultimi tre stalli, presenti sempre sul lato destro, sono riservati alla sosta di donne in gravidanza e genitori con bambini fino a due anni (obbligo di esposizione del permesso rosa previsto dall’art. 18 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n.19/21). Realizzati altri quattro stalli per la sosta di donne in gravidanza e genitori con bambini fino a due anni. Due sono presenti nel lato sinistro di via San Carlo, dopo la Fontana, e altri due in via Loreto (lato sinistro direzione Collerisana) dopo l’ingresso dell’Ospedale San Matteo degli Infermi. Anche qui è previsto l’obbligo di esposizione del permesso rosa». Infine via dei Filosofi: i primi quattro stalli sono trasformati in tre stalli di sosta regolamentata a tempo per 30 minuti con obbligo di esposizione dell’ora di arrivo ed uno adibito ad operazioni di carico/scarico merci. Contestualmente gli ultimi tre stalli di sosta libera in via dei Filosofi, sul lato destro prima dell’intersezione con via del Tessinello, diventano a pagamento (settore di sosta 9 – tariffa D – 1 euro l’ora).