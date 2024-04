Spoleto, Flaminia: lunedì torna in funzione l’autovelox. Tarato a 90 km/h

Due mesi fa – nella notte tra il 5 e il 6 febbraio – il danneggiamento, ora tutto risolto e strumentazione di nuovo in funzione. Novità per l’autovelox a Spoleto all’altezza di Eggi: da lunedì 15 aprile tornerà attivo, è tarato a 90 km/h. «Richiesto al Comune di Spoleto da Anas – spiega l’amministrazione – per garantire la sicurezza stradale all’altezza del bivio Eggi-Acquasparta-Santo Chiodo e al successivo restringimento della carreggiata con obbligo di decelerazione, continuerà ad essere tarato a 90 km/h e posizionato al km.129+880. L’autovelox sarà funzionante dal lunedì al venerdì e la domenica solo per due fasce orarie di due ore ciascuna, mentre il sabato sarà attiva anche una terza fascia. Di fatto quindi le violazioni verranno registrate per trenta ore settimanali, ossia quattro ore al giorno per sei giorni e sei ore il sabato. Nell’arco di una settimana tutte le fasce orarie saranno oggetto di attivazione dell’impianto almeno per una volta, mentre le fasce 6-8, 12-14 e 16-18, individuate come quelle di maggior traffico, saranno attive due volte alla settimana». Vedremo se Fleximan avrà intenzione di tornare di nuovo in azione.

Condividi questo articolo su