di Giovanni Cardarello

La notizia è di quelle che fanno sobbalzare sulla sedia ma è assolutamente certa, verificata e confortata da parere scientifico. Nel lago di Arezzo (o Firenzuola), invaso artificiale a cavallo tra il territorio di Spoleto e Acquasparta (Terni), è stato avvistato un Pygocentrus nattereri, meglio noto come piranha rosso.

La notizia viene riportata con dovizia di particolari da Umbria24.it in un articolo a firma di Chiara Fabrizi. L’informazione, come spesso in questi casi, parte dai social e da specifici gruppi di appassionati di pesca dove un pescatore di Spoleto ha postato la foto di un piranha immerso nelle acque del lago dell’Alta Marroggia.

Centinaia i commenti e le discettazioni ai quali ha replicato con un posto Mauro Natali, direttore per oltre 30 anni del Centro ittiogenico del Trasimeno. Natali, intervistato da Chiara Fabrizi per Umbria24, ha chiarito che «non ci sono dubbi, quel pesce è un piranha rosso».

L’ipotesi è che il pesce sia stato liberato nell’invaso a valle della diga di Arezzo da qualcuno che per diverso tempo lo aveva tenuto in un acquario. Una scelta che oltre ad essere irresponsabile – i piranha rossi sono onnivori – di fatto lo condanna a una morte veloce e certa.

Da specificare che l’attacco di un piranha rosso può essere molto forte e causare lacerazioni ma, contrariamente alla narrazione prevalente, non è sufficiente a spolpare un intero corpo umano. Questo perché nonostante i loro denti affilati, la loro bocca non si apre molto. Diverso il discorso se si incappa in un branco, ma non è chiaramente questo il caso.

«Il piranha – ha spiegato Natali – come altri pesci amazzonici, non ha nessuna possibilità di sopravvivenza nel nostro ambiente a causa della temperature delle acque». La specie aliena, infatti, «a 18 gradi sopravvive per un po’ dopodiché si ammala, tanto che ingrandendo la foto scattata dal pescatore spoletino vedrà sul piranha una serie di chiazze bianche presenti sul fianco. Quelli sono i segni diffusi di micosi, quindi muffe, che sono il preludio di una morte rapida di quel piranha».

Natali chiude spiegano ad Umbria24 che il caso del piranha a Spoleto non è il primo della serie. Nel 2005, infatti, ci fu un caso analogo proprio nel lago Trasimeno. Al tempo il pesce finì nella rete di un pescatore che venne anche morso dal pesce, per fortuna senza gravi danni. Un gesto irresponsabile, oggi come allora.