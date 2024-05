Spoleto, grave incidente sulla Strada Statale delle Tre Valli: interviene l’elisoccorso

di Giovanni Cardarello

Un grave incidente ha funestato l’inizio della nuova settimana a Spoleto. Un incidente nel quale, per le informazioni al momento a disposizione, sono coinvolte due auto generando almeno un ferito grave. E’ stato necessario, secondo quanto riferisce Tuttoggi.info, l’intervento dell’elisoccorso e di due ambulanze.

I fatti

Erano poco dopo le sette del mattino quando al bivio della Strada Statale delle Tre Valli, tra San Giacomo e Madonna di Lugo, si sono scontrate due auto. Una era in marcia sulla strada principale mentre l’altra, proveniente dal senso opposto, ha svoltato improvvisamente a sinistra. Forse per distrazione, forse per una errata valutazione della traiettoria, le due auto sono entrate in collisione frontalmente e a velocità sostenuta. Ingenti i danni ai veicoli, incerte al momento le condizioni dei passeggeri coinvolti. Due le persone coinvolte: la più grave è stato trasportato a Perugia in codice rosso, mentre l’altra – condizioni meno serie – in ospedale a Terni.