Spoleto ha una nuova centenaria. A raggiungere l’importante traguardo è la signora Genuina Petrini, nata il 31 agosto del 1925 a San Brizio e da sempre nella frazione spoletina.

«Ha aiutato la sua famiglia nel lavoro dei campi e accudendo gli animali con passione e dedizione. Sposata con Olderico Zampolini nel 1947, dopo due anni di fidanzamento, ha dato alla luce tre figlie, Iva, Rosanna e Patrizia, da cui ha avuto 6 nipoti e 8 pronipoti», sottolinea l’amministrazione. A portarle i saluti della comunità ci hanno pensato il sindaco Andrea Sisti e gli assessori Letizia Pesci e Federico Cesaretti.