Spoleto ha una nuova centenaria: festa per Maddalena

Festa a Spoleto per una nuova centenaria che ha raggiunto il rilevante traguardo. Si tratta della signora Maddalena Caroppo, originaria di Cuneo e trasferitasi in Umbria con la famiglia all’età di dodici anni, nel 1936. Studiosa e appassionata di libri, per decenni ha svolto il lavoro di sarta sul territorio. «Alla cara Maddalena Caroppo nel giorno del suo centesimo compleanno con gli auguri e l’affetto di tutta la comunità», il messaggio contenuto nella pergamena consegnata dalla vicepresidente del consiglio comunale Maura Coltorti.

