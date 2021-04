Spoleto, il campanile della chiesa di San Gregorio perde pezzi

Dal campanile della chiesa di San Gregorio a Spoleto cadono mattoni. Pericolosa per i passanti, l’area è stata infatti transennata in attesa degli accertamenti da parte dei carabinieri – Nucleo tutela patrimonio culturale – che potrebbero avvenire proprio in queste ore.

I fatti

Si tratta di un edificio romanico di pregio situato in un punto centralissimo della città, piazza Garibaldi, principale porta d’accesso al centro storico di Spoleto. La sera di Pasqua si sono staccati alcuni elementi decorativi posizionati sotto il colletto dell’arcata delle campana. Un campanile, sottoposto a restauro circa 50 anni fa, che presenta un vasto riutilizzo di materiali. Dopo la caduta di alcune pietre sul marciapiedi, fortunatamente non ferendo nessuno, è intervenuta sul posto la polizia Locale, i carabinieri e i vigili del fuoco che, dopo un primo intervento di messa in sicurezza, hanno transennato l’area.

Le verifiche

Dai primi accertamenti, ai quali ha partecipato anche un ingegnere del Comune, non sembrerebbero essere stati riscontrati danni strutturali al campanile, ora però l’intero cornicione potrebbe essere sottoposto a verifiche e accertamenti, anche per capire lo stato di solidità delle altre parti che potrebbero staccarsi. Il tutto è stato documentato e segnalato agli uffici tecnici dell’archidiocesi e ai carabinieri esperti tutela del patrimonio culturale.