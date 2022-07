Spoleto: l’aggressione al figlio fa emergere anni di maltrattamenti

Aggressione al figlio 28enne e, da dieci anni, violenze psicologiche e fisiche ai danni della moglie. A riferire tutto ciò ai carabinieri della Compagnia di Spoleto è stata la donna: il marito, 60enne, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di armi. In casa aveva una pistola.

La richiesta d’aiuto

I militari spoletini si sono attivati dopo la segnalazione di un’aggressione in ambito familiare. La donna ha riferito che poco prima il marito si era scagliato per futili motivi contro il figlio 28enne e, inoltre, nel corso dell’ultimo decennio era stata lei stessa vittima di violenze. A questo punto i carabinieri hanno ritirato in via cautelativa le armi regolarmente dichiarate dal 60enne e, in questa situazione, hanno accertato che in cassaforte aveva una pistola detenuta illegalmente.