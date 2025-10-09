Erjon Behari, il 44enne di nazionalità albanese accusato dell’omicidio del 28enne spoletino Stefano Bartoli, avvenuto il 20 luglio del 2024 a Spoleto, è stato condannato a 24 anni e 1 mese di reclusione dalla Corte d’assise di Terni presieduta da Simona Tordelli e composta dal togato Francesco Maria Vincenzoni e dai giudici popolari.

Il pm Alessandro Tana, nella sua requisitoria, aveva chiesto l’ergastolo per Behari, accusato di aver accoltellato a morte Bartoli, colpito con un fendente al costato in via Due Giugno – quartiere Casette – a seguito di una lite fra i due per futili motivi. Il 28enne spoletino era poi morto in ospedale nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Il 44enne condannato è difeso dall’avvocato Maria Donatella Aiello, mentre la madre e i fratelli della vittima si sono costituiti parte civile attraverso l’avvocato Andrea Bellingacci.

Nella sentenza – 45 giorni per il deposito delle motivazioni – la Corte ha riconosciuto al Behari l’equivalenza fra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata, i futili motivi. Contestualmente è stata stabilita una provvisionale di 50 mila euro in favore della madre della vittima e 25 mila euro per ciascuno dei fratelli, con il risarcimento che dovrà essere complessivamente definito in sede civile.

