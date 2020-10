Spoleto ospedale Covid e terapie intensive: la Tesei tuona contro «chi distorce la realtà»

«Ho un grandissimo rispetto per il sindaco di Spoleto per cui nutro un rapporto di stima che c’è sempre stato». Ci mette tutto il suo impegno, la presidente Donatella Tesei, nel recitare questa frase nel modo più credibile possibile. Ma a guardarla, dalla telecamera della conferenza, si vede che dentro ribolle di rabbia. Tanto che deve leggere passo passo gli appunti che aveva preparato, per profferire la frase in modo corretto. Basterebbe questa immagine per descrivere cosa succede fra l’istituzione regionale e gli enti locali quando si fanno scelte come quella sugli ospedali.

Not in my backyard

Si chiama fenomeno ‘NIMBY’ (inglese per ‘Not In My Back Yard’: «Non nel mio cortile») è caratterizza le proteste da parte di membri di una comunità locale contro decisioni di interesse generale. Tutti ritengono siano importanti gli ospedali Covid. Ma nessuno vuole che siano installati nei propri territori, nessuno vuole rinunciare alle proprie peculiarità locali. È quello che sta succedendo a Spoleto, e non solo, dove il sindaco De Augustinis, pure vicino politicamente alle Tesei, ha annunciato ricorso al Tar contro la decisione di utilizzare alcuni nosocomi territoriali per l’emergenza coronavirus.

‘Siamo in emergenza, ve ne siete accorti?’

Il ricorso al Tar? A noi ufficialmente non risulta sia stato presentato (pare il deposito fosse proprio per la mattinata di lunedì; ndr) ma voglio ricordare che siamo in periodo di emergenza e stiamo applicando una normativa nazionale, che dispone di attivare ospedali Dea di secondo livello. Questo dice la normativa.

L’appello agli spoletini

«Ho sentito dei commenti assurdi tipo ‘ti abbiamo votata’. Ma io devo rispondere a tutti gli umbri a prescindere da chi mi ha votata. Conosco gli spoletini e ho lottato con loro per precedenti battaglie, come gli uffici giudiziari. La mia disponibilità resta totale. Questo è il momento del dialogo. Oggi stesso avrò un colloquio con il sindaco per ribadirgli che nessuno ha voluto penalizzare la città di Spoleto, ma l’ospedale spoletino rientra in una rete regionale che deve essere a disposizione della sanità regionale per la gestione dell’emergenza coronavirus».

Cosa rimane a Spoleto

«Viene mantenuto il day hospital oncologico, radioterapia e tac oncologiche, mammografia, dialisi, radioterapia tradizionale, punto prelievo e servizio donazione, endoscopia digestiva e radiologia. Il tutto con percorsi separati. Il pronto soccorso in parte continuerà ad essere pronto soccorso Covid; a fianco, all’interno dell’ospedale, con un percorso autonomo, ci sarà naturalmente l’accoglienza per tutti i codici bianchi e i codici verdi, con la stabilizzazione dei codici gialli. Chi conosce l’ospedale di Spoleto sa perfettamente che sono questi i codici che arrivano lì (sottinteso: i codici rossi arrivano in altri nosocomi; ndr). Gli altri servizi saranno assicurati dall’ospedale di Foligno, che dista molto poco».

Le ‘fake’ sulle terapie intensive

A seguire, la presidente se la prende con l’opposizione politica e con le polemiche (che viaggiano soprattutto sui social) sulla tenuta della sanità umbra nei confronti dell’emergenza: «Ad oggi le terapie intensive sono 93 e non 70 e sono in continua crescita secondo un progetto modulare in relazione alla crescita delle necessità. fino ad arrivare a 124, in considerazione del fatto che nel frattempo sono continuare le altre attività della sanità umbra». Ma non finisce qui: la conferenza era solo il primo tempo; il secondo andrà in scena in consiglio regionale nella giornata di martedì.