di Giovanni Cardarello

Per descrivere una vita intensa, compiuta e che lascia un segno indelebile nella comunità umbra, e in quella spoletina in particolare, occorre partire dalla fine. Stelvio Gauzzi, 66 anni, è stato stroncato sabato 18 ottobre da un malore durante una passeggiata in campagna.

Appena la voce dell’esito fatale ha iniziato a circolare nella città del Festival dei Due Mondi, sui social è stato un vero e proprio tsunami di cordoglio, commozione e amarezza. Basti pensare che sul popolare gruppo ‘Spoleto, segnalazioni e sfoghi’ in meno di dieci ore si sono registrati oltre 800 reazioni e quasi 400 commenti. Per non tacere del post, davvero commosso e commovente, del sindaco di Spoleto Andrea Sisti.

Del resto Stelvio Gauzzi ha transitato nel mondo lasciando un segno indelebile. Molto, davvero molto, attivo nel mondo del volontariato dove si era impegnato con costanza, dedizione e precisione nella Protezione civile, nel Rotary club di Spoleto di cui nel 2018-2019 aveva ricoperto il ruolo di presidente annuale, nell’Ordine di Malta e nel Club Alpino Italiano. Professionista di prim’ordine, per anni nei ruoli apicali della Confartigianato ricoprendo tra l’altro il ruolo di direttore e di segretario provinciale. E, infine, grande appassionato di musica e deejay di grande sapienza: innumerevoli e partecipatissimi i dj-set di Stelvio, un marchio di fabbrica capace di attirare persone da tutto il centro Italia.

Resta agli annali quello ricordato da Tuttoggi.info, di questa estate, che «lo aveva visto protagonista di un evento musicale sul litorale laziale al quale avevano preso parte i vip del mondo dello spettacolo e delle tv di Mediaset e Rai». L’ultimo evento lo scorso giovedì a Mercatello, prima della tragedia di sabato mattina nei boschi della sua amata Spoleto mentre passeggiava con il proprio cane. I funerali di Stelvio Gauzzi si terranno martedì 21 ottobre alle ore 15 nella chiesa di San Filippo, a Spoleto