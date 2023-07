Spoleto, scarsa igiene e sicurezza: carabinieri sospendono attività al cantiere edile

A seguito dei controlli da parte dei carabinieri di Spoleto, congiuntamente al personale specializzato del nucleo ispettorato del lavoro di Perugia e dell’ispettorato territoriale del lavoro di Perugia in alcuni cantieri edili a Spoleto, per la verifica del rispetto delle norme in materia di lavoro, sono state individuate una serie di violazioni connesse al datore di lavoro, obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, la mancata sicurezza del ponteggio, la mancanza della cassetta di primo soccorso, la viabilità del cantiere e violazioni riguardanti la sicurezza. Tutti i lavoratori sono risultati regolarmente assunti, però è stata sospesa l’attività imprenditoriale con decorrenza immediata per gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. Immediata è stata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Spoleto per le violazioni penali connesse, con conseguenti ammende e sanzioni amministrative previste per complessivi 15 mila euro circa.

