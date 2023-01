Spoleto: schianto a Terzo la Pieve. Un ferito in ‘codice giallo’

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di sabato, intorno alle ore 13, in zona Terzo La Pieve (Spoleto). L’impatto è stato fra due autovetture e i vigili del fuoco spoletini – intervenuti sul posto insisme agli operatori del 118 e alle forze dell’ordine – riferiscono che «una persona, incoscente, è stata estratta e affidata alle cure del 118 in codice 3». Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, la persona trasportata in ospedale – al ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto – è giunta al nosocomio in ‘codice giallo’ e quindi non in pericolo di vita. Un quadro fortunatamente meno preoccupante di quello apparso in un primo momento ai soccorritori.

Articolo in aggiornamento