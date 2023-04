Spoleto: si allontana dalla comunità e fa temere il peggio. Soccorso e salvato

Si è allontanato da una comunità sociale di Spoleto per dirigersi verso il ponte delle Torri: l’azione, compiuta da un 20enne, ha fatto temere il peggio, ovvero che volesse togliersi la vita. La segnalazione è giunta alla polizia di Stato e gli agenti del commissariato spoletino si sono messi sulle tracce del giovane, individuato nei pressi di piazza Campello in forte stato di agitazione. Alla vista della pattuglia, ha tentato di dileguarsi rapidamente ma è stato fermato e tranquillizzato. Il giovane, apparso scosso e in stato confusionale, è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Foligno per le cure del caso.

