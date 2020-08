Spoleto, tenta furto e si ferisce alla mano: 26enne denunciato

Ha tentato di rubare all’interno di un’autofficina ma gli è andata male. In primis perché si è ferito ad una mano e le macchie di sangue lasciate sul ‘campo’ hanno favorito il lavoro dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Spoleto: denunciato un giovane di origini nordafricane.

Il fatto

Il protagonista – irregolare su territorio italiano – ha sfondato uno dei vetri dell’attività alle porte del centro storico. L’allarme lo ha agitato e il giovane si è ferito alla mano: va in fuga lasciandosi dietro alcune tracce di sangue. Immediato l’intervento dei militari per effettuare i rilievi e vedere le immagini del sistema di sicurezza: in poche ore il 26enne è stato individuato e bloccato. Ad inchiodarlo anche i vestiti sporchi di sangue. Per lui è scattato il deferimento per furto aggravato.