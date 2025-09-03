Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì – intorno alle ore 19 – a Spoleto, lungo la strada regionale 418 nei pressi dello svincolo per San Giovanni di Baiano. Un uomo di 88 anni – Ivo Marchesini – appena sceso da un autobus, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un furgone in transito che, in seguito all’impatto, lo ha sbalzato contro una recinzione.

Inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118: per l’anziano nulla c’è stato da fare, è morto sul colpo. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, si sono portati gli agenti della polizia Locale, coordinati dalla comandante Alessandra Pirro. La salma dell’uomo, molto conosciuto, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Gli esami per accertare l’eventuale positività ad alcol e droghe da parte del conducente del furgone, un 30enne spoletino, hanno dato esito negativo. Fra le ipotesi, vista anche l’assenza di frenata, che quest’ultimo non si sia minimamente reso conto della presenza dell’anziano in strada, forse con la complicità della luce del sole al tramonto. Ivo Marchesini era molto conosciuto in zone e la notizia della sua scomparsa, così tragica, ha presto raggiunto e colpito molte persone.