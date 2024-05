Spoleto, violenza tra giovanissimi: tre minorenni denunciati

Denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica per i minorenni di Perugia con l’accusa di lesioni personali aggravate in concorso. Questo l’esito delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Spoleto dopo quanto accaduto in una piazza cittadina: nei guai tre 17enne dopo i danni causati ad un 19enne, quest’ultimo con ferite ritenute guaribili in venti giorni (salvo complicazioni) dagli operatori sanitari. I militari hanno ricostruito l’accaduto per poi identificare i responsabili: erano entrati in azione con violenza per futili motivi nei confronti del giovane.

