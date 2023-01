Terni, debutto per la ‘Tacitus Cross’: si corre nell’area archeologica di Carsulae

Sport e storia a braccetto nell’ultima domenica di gennaio nel Ternano. Il 29 gennaio è l’ora del debutto per la ‘Tacitus Cross’, l’evento organizzato dalla Ternana Marathon Club con il contributo della fondazione Carit ed inserito nel progetto ‘Percorsi InTerni’: gli atleti correranno all’interno dell’area archeologica di Carsulae per il I trofeo nazionale di corsa campestre Csen. La manifestazione sarà valida anche come III prova del circuito master Federazione italiana di atletica leggera: la sfida è aperta a tutti i tesserati Fidal ed Eps riconosciuti dal Coni e coloro che fanno parte dell’ente di promozione sportiva Csen. Coinvolte le categorie esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, junior, promess, senior e master.

