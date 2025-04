Dopo la sottoscrizione ufficiale della convenzione tra azienda Usl Umbria 2 e associazione ‘SportAbbattiBarriere’, ha preso il via venerdì 11 aprile, nella sede del centro di salute Usl2 ‘Colleluna’ di Terni, in via del Modiolo 4, l’attività ambulatoriale per garantire valutazioni multidisciplinari in base alle necessità specifiche del paziente/atleta; valutazioni medico specialistiche integrate medico sportive, cardiologiche, fisiatriche e di altro genere; prove e consulenze per la scelta dello sport più idoneo e avviamento allo stesso in base alle caratteristiche della persona con disabilità; diffondere la cultura dell’integrazione nello sport tra persone con e senza disabilità con lo scopo di innalzare la qualità dello stile di vita e l’integrazione nel tessuto sociale. Di seguito le interviste video.

PIERO CARSILI – DIRETTORE GENERALE USL UMBRIA 2

ERIO ROSATI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE SPORTABBATTIBARRIERE

AVVOCATO MASSIMO ROLLA – GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

LE FOTO