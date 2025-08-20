di Francesco Romano Bonizi

Maestro di karate 9° Dan

Tra i nomi illustri che ho ancora nella memoria, mi viene in mente Francesco Conti che nel lontano 1956 fondò il primo club a Milano: molto probabilmente è stato il pioniere della transizione tra la cultura fisica ed il fitness in Italia. Verso la fine degli anni ’80 era ospite fisso su Rai1 in una trasmissione mattutina ed insegnava, con l’uso di normali sedie e bottiglie piene di acqua o di sabbia, come allenarsi nella propria abitazione. Nel suo club erano iscritte migliaia di persone, compresi i cosiddetti ‘vip’, e forse proprio per questo permise anche alle signore comuni di trarre benefici da esercizi basici, ma realmente alla portata di tutti.

Un altro nome, oscuro ai più giovani per motivi esclusivamente anagrafici, era quello di Ken Clark, attore americano nato nel 1927 e che fu tra i primissimi culturisti dedicatisi al cinema. Ha vissuto a Roma gran parte della sua esistenza e quando non si allenava, o non girava film, era raggiungibile a piazza Navona sulla sua splendida Harley Davidson splendidamente istoriata con paesaggi western. Ad un certo punto, frequentando gli stessi luoghi della capitale, diventammo addirittura amici nonostante il divario di età e di esposizione mediatica.

Potrei aggiungere altri nomi dello spettacolo, ed alcuni di loro furono anche miei allievi presso la palestra Zen Shin Club di via Archimede, quartiere Parioli, e, sinceramente in palestra non si facevano sconti a nessuno; tutti erano pronti ad allenarsi secondo le logiche del tempo, nonchè tramite le metodologie piuttosto empiriche di allora. Questo però è soltanto un pezzetto di storia dei miei sessant’anni passati a studiare e praticare arti marziali ed altro, ininterrottamente.

Dal novembre 1975 un dirigente nazionale della federazione a cui ero iscritto, mi indicò la necessità di venire ad insegnare karate nella città di Terni; accettai di buon grado, al punto tale che nel tempo mi sono trasferito nella verde Umbria, ed è passato mezzo secolo… In città conobbi i principali personaggi dello sport locale e con grande piacere ne diventai amico, piuttosto che ‘uno venuto da fuori’, e mi onoro ancora dell’amicizia di quanti sono ancora in vita, ricordando tutti i giorni quelli che ci hanno lasciati: amici per sempre. Fatta questa premessa più che altro nostalgica, vengo al punto di questo mio piccolo scritto.

Oggi, nel 2025, cosa è cambiato nell’ambito dello sport, del fitness o di qualsiasi altro sinonimo? Direi praticamente tutto, a cominciare dalla grande, quando non enorme, offerta di strutture, corsi, costi, infrastrutture, elettronica, musica di circostanza. In taluni casi con la presenza di un personal trainer, nella gran parte dei casi invece senza che nessuno si relazioni con l’allievo-atleta-cliente, a seconda delle denominazioni preferite.

Come scegliere un’attività da condividere con altri e che risponda alle necessità oggettive dell’iscritto? Come non lasciarsi influenzare dalla tecnologia, dal colore delle pareti e delle luci più o meno stroboscopiche, tanto per citare le primissime cose che ci vengono incontro, allorchè si varca la fatidica soglia? La parola professionalità dovrebbe essere una costante che derivi da un percorso di studi e di pratica diretta sul più delicato materiale: il materiale umano. L’improvvisazione e la sperimentazione non debbono assolutamente trovare posto; all’opposto, la gentilezza, la comprensione, la tutela di chi ci dedica fiducia sono fondamentali, così come la conoscenza scientifica, la psicologia e l’empatia sono valori irrinunciabili su cui costruire un rapporto sincero e duraturo.

Nel mio campo, un tempo la ‘validità di un maestro’, era inesorabilmente legata alla sua presunta abilità di far sentire le forza, o peggio, la violenza dei suoi colpi in maniera totalmente gratuita, ed oggi finalmente da Codice penale. Nelle specialità e discipline in cui contano prevalentemente il tempo e la distanza ai fini della prestazione, da sempre vi è stata ben altra forma di rispetto verso i discenti. Inoltre bisognerebbe considerare le differenze peculiari tra sport di squadra e sport individuali, che in ogni caso si fondano su degli equilibri complessi in cui il carisma, oltre la professionalità, del ‘tecnico’ giocano un ruolo rilevante.

In conclusione di questa breve e non esaustiva disquisizione, credo profondamente che chiunque si avvicini a qualsiasi ambito sportivo o del fitness, debba necessariamente scavare nelle proprie abilità interiori per comprendere oltre al linguaggio parlato, il linguaggio paraverbale ed ovviamente quello del corpo, cercando sin da subito di smontare le iperbole, i racconti fantastici ed altre cose totalmente estranee a quanto cerchiamo, ed in chi lo cerchiamo.

Concludo augurando alla maggior parte di chi voglia mettersi, o rimettersi in gioco, di essere estremamente cauti e critici, così da poter scegliere la disciplina giusta, in un ambiente sano. E, su tutto, scegliendo i migliori ‘tecnici’ che si possano trovare, indipendentemente dai risultati conseguiti in passato, ma piuttosto in funzione delle migliori qualità umane possedute e da poter tramandare a tutte le nuove generazioni. Auguro inoltre a tutti gli operatori dei vari settori, i migliori successi umani e sportivi.