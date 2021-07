‘Sport senza confini’, il Cip protagonista a Massa Martana

Baskt, tiro a volo, piscina, sitting volley, scherma, tiro con l’arco, bocce, handbike e calcio balilla tutti insieme per la prima volta. Questo prevede ‘Sport senza confini’ al Tav Umbriaverde di Massa Martana il prossimo 31 luglio: è il primo evento – l’avvio è previsto alle 10 – nel 2021 organizzato dal Comitato italiano paralimpico dell’Umbria insieme alla Fitav e Superabile Inail, con patrocinio del Coni e della Provincia di Perugia.

Aggregazione e socialità

Mercoledì c’è stata la presentazione con Gianluca Tassi (presidente Cip Umbria), Luciano Rossi (presidente Fitav), Giulia Vernata (campionessa paralimpica di tiro a volo) e Gianni Fabrizi (responsabile impiantistica Cip Umbria): «Un momento importante di aggregazione, che permette ai vari atleti di potersi cimentare in alcuni sport paralimpici. Mi auguro – le parole di Tassi – che questo sia il primo di una lunga collaborazione con il Tav Umbria Verde e Fitav. Ricordo che l’Umbria è presente alle imminenti paralimpiadi di Tokio con il giovane nuotatore ternano Riccardo Menciotti». Rossi si è complimentato per il gruppo dirigente umbro Cip «per aver organizzato tale evento che riunisce più discipline. Si tratta di una bella iniziativa che nasce dalla nostra regione e mi farò portavoce sin da subito di questo esempio presso la federazione Nazionale di Tiro a Volo e sono fiducioso che sarà un successo». Fabrizi ha evidenziato che l’iniziativa «affonda le radici da lontano in quanto come coordinatore regionale Fitav ho organizzato altri eventi paralimpici, ma questa è la prima volta che avviene la sinergia con altri sport. La finalità della giornata è divertirsi insieme senza barriere né pregiudizi ed andare ‘oltre l’ostacolo». Infine la Vernata: «Sono molto felice che tale momento sportivo sia ospitato nel Tav Umbriaverde che per la prima volta sarà teatro di un evento paralimpico che ospita più discipline sportive».

Cosa è previsto

Il programma prevede alle ore 10 l’arrivo della delegazione e i saluti delle autorità mentre la cerimonia di inaugurazione è fissata per le 10.30. Alle 11 apertura degli stand sportivi – dove saranno presenti dei professionisti a disposizione di tutti gli interessati – e prenderà il via la gara di handbike che dal Tav Umbriaverde, dove sono previsti partenza ed arrivo, toccherà Collevalenza e Massa Martana. Tutte le attività sportive si fermeranno per la pausa pranzo alle ore 12.45 e alle 13 è in programma il ritrovo presso il podio per la premiazione della gara di handbike. Infine alle 15 riprenderanno le attività sportive che termineranno alle 16.30».