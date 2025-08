Un 17enne residente a Perugia è stato arrestato dalla polizia di Stato per tentato omicidio nei confronti del patrigno. Il fatto è avvenuto al culmine di una violenta lite in famiglia e, in seguito all’aggressione, l’uomo – trovato inizialmente a terra e privo di coscienza – ha riportato lesioni al volto e al corpo per una prognosi di 30 giorni. A ricostruire l’accaduto è una nota della questura perugina.

«I poliziotti – si legge – dopo aver sentito i testimoni, ovvero la moglie della vittima e il figlio della donna, hanno appreso che a seguito di una lite intercorsa tra i due coniugi, il figlio maggiore della donna, classe 2008, gravato da precedenti di polizia e dalla misura cautelare dell’obbligo di permanenza domiciliare, intervenuto per difendere la madre, ha dato in escandescenze. Dopo aver percosso il patrigno, ha afferrato una spranga in ferro colpendolo ripetutamente al volto e al corpo. Il minore, in seguito si è dato alla fuga, violando la misura cautelare a suo carico. Dopo aver rintracciato il giovane, questo è stato portato in questura dove ha confermato quanto accaduto».

Da qui l’arresto con la pesante accusa di tentato omicidio e il trasferimento presso l’istituto penitenziario minorile di Firenze, seguito dalla traduzione in carcere come stabilito dal gip presso il tribunale per i minorenni di Perugia, all’atto della convalida.