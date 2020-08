Sta ai domiciliari e tormenta i genitori: 42enne va in carcere

Si trovava già agli arresti domiciliari, presso la casa dei propri genitori a Perugia, per atti persecutori nei confronti della coniuge, con provvedimento della Corte d’Appello di Napoli. Ma il soggetto – 42enne – ha pensato bene di tormentare anche il padre e la madre, aggredendoli e costringendo la polizia ad intervenire. I due anziani erano in preda al panico e terrorizzati, anche dalle minacce che sarebbero state messe in atto con un coltello. Una persecuzione che andava avanti da qualche tempo e alla luce della quale è scattato l’arresto con traduzione dell’uomo nel carcere di Capanne.

