Stad10 Terni: sport e festa al Liberati. Loitanyang e Giorgi al top – Fotogallery

Una Stad10 ‘sold-out’ – oltre 450 competitivi, 600 in tutto – quella che si è svolta domenica mattina a Terni. La gara a firma Ternana Marathon Club non ha deluso le attese: una mattinata di festa tra podismo, sbandieratori e corsa cittadina per le centinaia di atleti che non hanno voluto mancare all’appuntamento. Un’edizione molto veloce vinta dal 29 keniota dell’Policiano Arezzo Atletica Simon Kibet Loitanyang in 30 minuti e 20 secondi; sul podio maschile anche Mohammed El Mounim e Thomas Sorci. Sponda femminile – dominio perugino nelle prime posizioni – trionfo per la 24enne dell’Arcs Cus Perugia Giulia Giorgi, capace di avere la meglio su Silvia Tamburi e Laura Ribigini grazie al tempo di 36 minuti e 14 secondi. Buona presenza di pubblico anche in curva ovest per assistere all’arrivo dei partecipanti.

LE CLASSIFICHE COMPLETE